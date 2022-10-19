Курский «Сокол» одержал первую победу в сезоне

Куряне победили с десятой попытки. Фото из телеграм-канала Спорт 46.

Сегодня, 19 октября, в Курске на льду спортивной школы "Арена" состоялся матч регулярного чемпионата НМХЛ. Встречались два "Сокола" - курский и новочебоксарский. Днем ранее гости победили с унизительным для хозяев счетом – 11:3 (Сергей Николаюк, 7-я, Иван Лебедев, 38-я, Денис Волобуев, 48-я). Поэтому взять реванш сегодня было делом чести. И наши земляки справились с задачей, забросив по шайбе в каждом из периодов. Дубль оформил Максим Шамшин (5-я, 60-я), один точный бросок нанес Николаюк (21-я). Итог – 3:1 в пользу курского клуба, и эта первая победа в нынешнем сезоне после девяти поражений на старте.

После сегодняшнего игрового дня в восточной конференции НМХЛ лидирует саратовский «Кристалл» (19 очков). Далее располагаются МХК «Тамбов» (16) и пензенский «Дизелист» (14). У «Сокола» два балла и 10-е промежуточное место (шайбы – 19:54). Теперь 29 и 30 октября «Сокол» проведет две встречи в Белгороде с местным МХК (пять очков, девятое место). Обе игры начнутся в 13:00.