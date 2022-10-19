20 октября в Курской области будет до +12

В регионе будет относительно тепло Фото: Светлана ВОЛКОВА

20 октября в Курской области будет облачно с прояснениями. Ночью дожди, днем небольшие, местами умеренные дожди. Ночью местами туман. Ветер северной четверти ночью 5-10, днем 8-13 метров в секунду. Температура - ночью 2-7° тепла, днем 7-12°.

Метеорологическая дальность видимости 3000-5000 метров, при тумане до 1000 метров.

По данным оперштаба на 19 октября, в Курской области коронавирусом заразились еще 67 человек. Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 147 361 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом.

В стационарах с COVID-19 и пневмониями находится 138 человек, на ИВЛ – шесть (инвазивная).