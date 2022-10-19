В Курской области тракториста осудили за связь с тремя девочками

Мужчине смягчили наказание, так как он сотрудничал со следствием, пояснили в суде Фото: Светлана ВОЛКОВА

Беловский районный суд вынес обвинительный приговор трактористу за девять эпизодов преступлений против половой неприкосновенности.

- - Суд рассмотрел уголовное дело против 25-летнего жителя Большесолдатского района, тракториста сельскохозяйственного предприятия, ранее не судимого. Его обвиняют по части 1 статьи 134 УК РФ (половое сношение с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста), - сообщает Объединенная пресс-служба судебной системы Курской области.

В суде установлено, что с ноября 2021 года по апрель 2022 года мужчина встречался с тремя девочками. Подросткам нет еще 16 лет.

В суде тракторист вину признал, принес извинения потерпевшим и их родителям.

Мужчину суд признал виновным. С учетом явки с повинной, помощи следствию, признания вины и раскаяния в содеянном суд дал ему год ограничения свободы.

Приговор в законную силу пока не вступил.