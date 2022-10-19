С 20 октября в Курске временно ограничат движение на четырех улицах

Запланированы аварийно-ремонтные работы на сети канализаций Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

В Курске с 20 октября на некоторых участках автомобильных дорог временно ограничат движение. В комитете дорожного хозяйства сообщают, это связано с тем, что Курскводоканал будет проводить аварийно-ремонтные работы на сети канализаций.

Так, с 09:00 20 октября до 21:00 01 ноября временно будет прекращено движение транспорта на участке улицы Энгельса по крайней правой полосе в районе дома № 171, а также по дублеру улицы Энгельса в районе дома № 148.

Временно ограничат движение транспорта с 09:00 20 октября до 21:00 20 ноября и на участке улицы Ендовищенской от улицы Урицкого до дома № 5 по улице Береговой.

Помимо этого, временно будет прекращено движение автомобилей на участке улицы Володарского от дома № 22 до дома № 48 с 08:00 20 октября до 20:00 29 октября. Причина — строительство кабельной линии на десять киловольт.