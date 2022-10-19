Курянин перевел мошенникам почти 170 тысяч рублей, когда пытался купить парогенераторы

Еще двое курян стали жертвами мошенников Фото: Архив "КП"

В региональном УМВД рассказывают, житель Курска увидел в интернете объявление о продаже парогенераторов. Не долго думая, мужчина решил купить товар и перевел продавцу почти 170 тысяч рублей. Однако парогенераторы он так и не получил, как оказалось, деньги были отправлены мошенникам.

Похожая ситуация произошла у другого курянина, который пытался купить насосы для воды. Фотографии товара привлекли внимание, цена оказалась приемлемой, и стороны перешли к оплате. Условием стал перевод полной суммы. Когда 145 тысяч рублей были перечислены, мужчине пообещали в ближайшее время оформить доставку. Но спустя три недели товар так и не поступил, а телефон продавца оказался недоступен.

По всем фактам возбудили уголовные дела.