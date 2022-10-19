С 24 по 28 октября Железнодорожный округ Курска останется без света

Пройдут очередные плановые работы в электрических сетях
Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО
В Курске пройдут очередные плановые работы в электрических сетях. В связи с этим отключат электричество в Железнодорожном округе города. Так, без света останутся дома по адресам:
С 24 по 28 октября с 09-30 до 16-00:
Новоселовка 32-64, 17-37
2-я Новоселовка 46-66
26 октября 2022 с 13-30 до 16-30:
Малых 84-180, 45-123
3-й Раздельный переулок 1-21
2-й Раздельный переулок 2-14, 1-13
Кривецкая 22-84, 23-93
Подвойского 20-96, 25-91
Петропавловский переулок 1-5
Васильевский переулок 2-28, 1-29
Сеймская 2-63, 2-48
Котлякова 2-90, 1-85
Киевская 2-76, 1-55
Ивановский переулок 1-7, 2-8
Минская
Брянская
Гомельская
Земляничная
Телефон для справок: 26-32-10
С 24 по 28 октября в Сеймском и Центральном округах электричество отключать не будут.
Телефоны для справок: 37-31-28; 32-40-89.