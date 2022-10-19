С 24 по 28 октября Железнодорожный округ Курска останется без света

Пройдут очередные плановые работы в электрических сетях Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

В Курске пройдут очередные плановые работы в электрических сетях. В связи с этим отключат электричество в Железнодорожном округе города. Так, без света останутся дома по адресам:

С 24 по 28 октября с 09-30 до 16-00:

Новоселовка 32-64, 17-37

2-я Новоселовка 46-66

26 октября 2022 с 13-30 до 16-30:

Малых 84-180, 45-123

3-й Раздельный переулок 1-21

2-й Раздельный переулок 2-14, 1-13

Кривецкая 22-84, 23-93

Подвойского 20-96, 25-91

Петропавловский переулок 1-5

Васильевский переулок 2-28, 1-29

Сеймская 2-63, 2-48

Котлякова 2-90, 1-85

Киевская 2-76, 1-55

Ивановский переулок 1-7, 2-8

Минская

Брянская

Гомельская

Земляничная

Телефон для справок: 26-32-10

С 24 по 28 октября в Сеймском и Центральном округах электричество отключать не будут.

Телефоны для справок: 37-31-28; 32-40-89.