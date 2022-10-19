В Курской области в ДТП погиб 59-летний мужчина

Авария произошла в Кореневском районе Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

ДТП случилось 18 октября примерно в 16:40 в селе Александровка Кореневского района. Как рассказывают в региональном УГИБДД, 59-летний водитель, управляя автомобилем «ВАЗ-21070», не справился с управлением, съехал с дороги и врезался в опору ЛЭП.

В результате ДТП водитель от полученных травм скончался на месте аварии. Полиция выясняет обстоятельства происшествия.

Всего 18 октября в Курской области зарегистрировано два ДТП с пострадавшими. Так, еще одна авария произошла на улице Димитрова в Железногорске. Примерно в 14:30, по предварительным данным, автомобиль «ВАЗ-21124», под управлением 38-летнего водителя, столкнулся с автомобилем «ВАЗ-11193», за рулем которого была 45-летняя женщина-водитель.

В результате ДТП женщина-водитель получила ранения и была доставлена в больницу.