20 и 21 октября в приграничье Курской области пройдут учебные стрельбы

Стрельбы пройдут в Кореневском районе Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

В приграничье Курской области 20 и 21 октября пройдут очередные учебные стрельбы военных. На этот раз стрелять будут в Кореневском районе, об этом сообщали в районной администрации.

Учебно-тренировочные стрельбы пройдут 20 октября с 09:00 до 17:00 и 21 октября с 09:00 до 14:00.

Местных жителей просят не волноваться и отнестись с пониманием к происходящему.

Ранее КП сообщала, что 18 октября приграничные районы Курской области снова попали под обстрел ВСУ. Так, были обстреляны села Суджанского района.

- В Гуево пострадал один из жилых частных домов и сарай. Есть повреждения крыш и фасадов нескольких домов в селе Гончаровке, по сути, окраины города Суджи. Один из домов серьезно прошит осколками, - сказал Роман Старовойт.

Также под огнем оказались поселок Теткино и село Попово-Лежачи. Пострадала женщина.

- По нашим приграничным пунктам было больше шести прилетов со стороны Украины. Легко ранена местная жительница: осколки стекла попали в лицо. Ей уже оказана помощь, она направляется домой. Снаряды попали в сгоревший ранее жилой дом, остальные удары легли в огороды. Местами были перебиты провода, но специалисты уже восстановили электроснабжение, - сообщил губернатор.