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Общество19 октября 2022 6:50

19 октября в Курске ремонтируют дороги на четырех улицах

Курян просят не оставлять машины на проезжей части
Кристина ГОРБАТЕНКО
Возможны затруднения в движении транспорта

Возможны затруднения в движении транспорта

Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

В Курске продолжается ремонт по национальному проекту «Безопасные качественные дороги». Сегодня, 19 октября, дорожные работы запланированы на четырех участках.

Так, на улице Перекальского выполнят устройство выравнивающего слоя асфальтобетонного покрытия дороги. На Ломоносова установят дорожные знаки. На Мичурина и Карла Либкнехта будут ремонтировать тротуары.

В региональном комитете транспорта и дорог предупреждают, что график работ может измениться в зависимости от погоды и дорожной обстановки. Возможны затруднения в движении машин на указанных участках.

Автомобилистов просят не оставлять машины на проезжей части, чтобы не мешать работе дорожной техники.