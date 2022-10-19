За сутки коронавирус подтвердился еще у 63 курян

Летальных случаев не зарегистрировано Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

По данным оперштаба на 19 октября, в Курской области коронавирусом заразились еще 67 человек. Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 147 361 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом.

В стационарах с COVID-19 и пневмониями находится 138 человек, на ИВЛ – шесть (6 – инвазивная, 0 – неинвазивная).

По оперативным данным, на сегодняшний день скончались 2518 человек. За минувшие сутки новые подтвержденные случаи смерти от COVID-19 не зарегистрированы.

Напомним, по данным оперштаба на 18 октября ковид подтвердился еще у 63 человек. К сожалению, не обошлось без летальных случаев – от коронавируса скончался 72-летний мужчина.