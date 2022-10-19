Под Курском горел жилой дом

Причину пожара выясняют Фото: ГУ МЧС России по Курской области.

Сообщение о пожаре поступило в оперативную дежурную смену ЦУКС ГУ МЧС России по Курской области 18 октября в 22:10. На улице Крупской в Щиграх горел дом.

На место происшествия выезжали пожарные, сотрудники полиции, медики скорой помощи, работники электрических сетей и газовой службы.

По прибытии огнеборцы незамедлительно начали тушить пожар. Загорание было локализовано в 22:22, справиться с огнем удалось в 22:26. Пожар тушили 17 человек и шесть единиц техники

В региональном ГУ МЧС рассказывают, в результате возгорания в пристройке к жилому дому повреждены кровля на площади восемь квадратных метров и домашние вещи.

Во время пожара никто не пострадал. Его причину и ущерб выясняют.

Главное управление напоминает: если вы стали участником или свидетелем трагедии, несчастного случая или оказались в непростой ситуации, звоните на Единый номер вызова экстренных служб «112».