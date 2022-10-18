ВСУ обстреляли Суджанский район Курской области

Один из домов серьезно прошит осколками Фото: материалы пресс-служб

18 октября под обстрел ВСУ попали приграничные села Суджанского района. Об этом у себя в соцсетях сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт.

- В Гуево пострадал один из жилых частных домов и сарай. Есть повреждения крыш и фасадов нескольких домов в селе Гончаровке, по сути, окраины города Суджи. Один из домов серьезно прошит осколками. Сейчас идет подворовый обход, уточняем нанесенный ущерб. Вся необходимая помощь жителям будет оказана в кратчайшие сроки, - сказал глава региона.

Ранее КП сообщала, что 18 октября были также обстреляны поселок Теткино и село Попово-Лежачи. Пострадала женщина.

- По нашим приграничным пунктам было больше шести прилетов со стороны Украины. Легко ранена местная жительница: осколки стекла попали в лицо. Ей уже оказана помощь, она направляется домой. Снаряды попали в сгоревший ранее жилой дом, остальные удары легли в огороды. Местами были перебиты провода, но специалисты уже восстановили электроснабжение, - сообщил губернатор.