В Сеймском округе Курска закончили ремонт проезжей части

Общая протяженность ремонта - более 12 километров Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

В Сеймском округе дорожники закончили ремонт проезжей части. Работы выполняли по нацпроекту «Безопасные качественные дороги».

Как рассказывают в областной администрации, в нормативное состояние привели дорожное покрытие на улицах Крюкова, Юности, Менделеева, 1-й Строительной, Рышковской, Привокзальной, Кольцевой, Аллейной и Трубной. Общая протяженность ремонта составляет более 12 километров.

На дорогах заменили асфальтобетонное покрытие, установили новый бортовой камень, отремонтировали колодцы инженерных сетей и восстановили тротуары.

Для повышения безопасности дорожного движения смонтировали барьерные ограждения и провели устройство искусственных дорожных неровностей. Сейчас заканчивают устанавливать дорожные знаки и наносят разметку.