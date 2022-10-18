Курские спасатели вскрыли дверь и предотвратили пожар в доме

Хозяйка дома потеряла ключи от входной двери Фото: материалы пресс-служб

В Противопожарной службе Курской области рассказывают,18 октября поступило сообщение от местной жительницы поселка Конышевка. Как оказалось, женщина по возвращении домой обнаружила, что потеряла ключи от входной двери. По ее словам, в доме на газовой плите готовилась пища.

Курянка испугалась, что может произойти пожар, поэтому позвонила в экстренную службу «112».

К месту вызова выезжали силы и средства ПЧ Конышевского района и полиция. По прибытии спасатели, в присутствии сотрудника полиции, оперативно вскрыли дверь. В результате возгорание удалось предотвратить.