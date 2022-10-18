Курянин хотел купить билеты на спектакль, но стал жертвой мошенников

Рекламу представления мужчина увидел в одном из мессенджеров Фото: Архив "КП"

В региональном УМВД рассказывают, житель Курска в мессенджере увидел рекламу представления со ссылкой, по которой можно было купить билеты. Мужчина перешел по ней в результате чего открылась страница, для выбора мест и перехода к оплате. Не обратив внимания на адрес сайта, курянин ввел реквизиты своей карты и цифровой код из СМС от банка, подтверждающий списание средств. Однако вместо стоимости билетов с карты списались все хранившиеся деньги - почти 40 тысяч рублей.

- Выяснилось, что сайт, где мужчина вводил данные своей кредитки, не имеет отношения к официальному продавцу. Велика вероятность, что он был создан специально для обмана доверчивых людей, - поясняют стражи порядка.

По данному происшествию полиция проводит проверку.