Строительство поликлиники областного противотуберкулезного диспансера закончат к концу 2024 года

Поликлиника будет рассчитана на 250 посещений в смену Фото: Архив "КП"

В Курске продолжается строительство поликлиники для областного противотуберкулезного диспансера. Она появится на 3-й Пушкарной и будет рассчитана на 250 посещений в смену, сообщает региональный комитет строительства.

В здании есть помещения для персонала, кабинеты врачей и лаборатории, административно-хозяйственные помещения.

Строительство проводят за счет бюджета Курской области. Работы идут по графику. На объекте в подвале уже выполнили армирование и бетонирование стен, монтаж колонн, устройство монолитного перекрытия. На первом этаже - монтаж колонн и устройство монолитного перекрытия.

Как говорят в областной администрации, два последних типа работ выполняют в настоящее время на втором этаже. Уже начали кирпичную кладку стен.

Закончить строительные работы планируют к концу 2024 года.