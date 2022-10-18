Курские студенты вышли в финал Чемпионата Юга и Поволжья России по программированию

Финал пройдет 21-23 ноября в Саратове Фото: Архив "КП"

В Курском государственном университете прошел один из этапов студенческого Чемпионата мира по программированию – квалификационный этап Чемпионата Юга и Поволжья России.

- В ходе соревнования студенты должны были решить 13 задач на технику программирования и структуры данных с применением любого из языков программирования, - рассказывают в областной администрации.

Одновременно в разных городах страны соревновалось более 400 команд. На региональной площадке собрались 15 студенческих команд, 14 из которых представляли курский вуз, одна – Белгородский государственный университет имени В.Г. Шухова.

Так, по результатам соревнования пять команд из КГУ попали в верхнюю часть итогового рейтинга. Лучшие результаты показала команда КГУ в составе Марии Вохмяниной, Александра Виноградова, Даниила Марченко (тренер Елена Ураева). Они представят свой вуз в финале Чемпионата Юга и Поволжья России по программированию, который пройдет 21-23 ноября в Саратове.