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Здоровье18 октября 2022 10:03

От ковид умер 72-летний курянин

За сутки зарегистрировано 63 новых случая заражения
Ольга ДАНИЛОВА
В регионе продолжают фиксировать случаи заражения

В регионе продолжают фиксировать случаи заражения

Фото: Светлана ВОЛКОВА

По данным оперштаба на 18 октября с начала пандемии в Курской области всего зарегистрировано 147 294 подтвержденных случая заболевания коронавирусом. В том числе 63 - за минувшие сутки. В стационарах с COVID-19 и пневмониями находится 129 человек, на ИВЛ – шесть (инвазивная).

По оперативным данным с начала пандемии в регионе скончались от ковид 2518 человек. В том числе за минувшие сутки - мужчина 72 лет. Причина смерти – тяжелая вирусная пневмония, вызванная COVID-19.