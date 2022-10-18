От ковид умер 72-летний курянин

В регионе продолжают фиксировать случаи заражения Фото: Светлана ВОЛКОВА

По данным оперштаба на 18 октября с начала пандемии в Курской области всего зарегистрировано 147 294 подтвержденных случая заболевания коронавирусом. В том числе 63 - за минувшие сутки. В стационарах с COVID-19 и пневмониями находится 129 человек, на ИВЛ – шесть (инвазивная).

По оперативным данным с начала пандемии в регионе скончались от ковид 2518 человек. В том числе за минувшие сутки - мужчина 72 лет. Причина смерти – тяжелая вирусная пневмония, вызванная COVID-19.