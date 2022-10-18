Стали известны предварительные сроки проведения ЕГЭ в 2023 году в Курской области

Основной период запланирован с 26 мая по 1 июля 2023 года Фото: Светлана ВОЛКОВА

В сдаче Единого государственного экзамена планируют принять участие 1809 выпускников 11-х классов школ города, об этом рассказали в комитете образования Курска.

Стали известны предварительные сроки проведения ЕГЭ в 2023 году. Его основной период запланирован с 26 мая по 1 июля 2023 года. Досрочный период — с 20 марта по 19 апреля, дополнительный — с 6 по 19 сентября.

Испытания по всем предметам для выпускников школ начнутся в 10.00 по местному времени. Мобильные телефоны по-прежнему под запретом. Зато на экзамены по физике можно приносить линейки и непрограммируемые калькуляторы, а на литературу — орфографический словарь.