Курские «Русичи» начали поход за Кубком России с поражения от ЦСКА-2

Иван Аладко (№ 95) набрал 13 очков. Фото со страницы БК "Русичи" в VK.

В Курске состоялся первый матч 1/16 Кубка России по баскетболу среди мужчин. Местные «Русичи» принимали на своем паркете дубль столичного ЦСКА. Хозяев хватило на три четверти, по итогам которых перевес гостей был минимальным – 69:72. Но в заключительном игровом отрезке «Русичи» «поплыли». Проиграв четверть 13:29, они уступили в матче 82:101. Самыми полезными в составе курского клуба стали Роман Казюлин (22 очка), Дмитрий Дойников (16), Иван Аладко (13) и Дмитрий Злобин (11).

Как сообщалось ранее, курский «ЮЗГУ-Атом» второй раз одолел дубль калининградского «Локомотива».