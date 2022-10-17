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Деловой Курск17 октября 2022 13:59

Ремонт дороги в Золотухинском районе завершат в ноябре

Протяженность объекта - более семи километров
Ольга ДАНИЛОВА
В регионе продолжается ремонт дорог

В регионе продолжается ремонт дорог

Фото: Светлана ВОЛКОВА

В Золотухинском районе приступили к ремонту дороги «Золотухино-Казанка»-Коптевка. Объект включен в план реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги» на 2023 год.

Специалисты планируют уложить более 6 тыс. тонн асфальтобетонной смеси выравнивающего слоя до конца текущей недели. Затем проведут устройство верхнего слоя дорожного покрытия.

Кроме того, запланировано обустроить съезды и восстановить геометрические параметры обочин, установить дорожные знаки и сигнальные столбики, нанести разметку. Дорожники также перенесут остановочный павильон и обустроят подъезд к нему.

Протяженность объекта составляет более 7,1 км. Автодорога проходит через село Коптевка, имеет две полосы для движения. Работы планируется завершить в первой половине ноября.