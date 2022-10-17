В Курской области отменили праздничные гулянья на Новый год

На Театральной площади будет работать приемная Деда Мороза Фото: Светлана ВОЛКОВА

- С коллегами приняли решение отказаться от массовых мероприятий, фейерверков и праздничных новогодних гуляний. Не время для этого, - сообщил в соцсетях губернатор Курской области Роман Старовойт. - Тем не менее, полностью лишать курян, и в первую очередь детей, праздника не будем. В Курске игровые программы и сказочные представления пройдут в разных округах и учреждениях культуры и образования. Город украсим инсталляциями и декорациями закупленными ранее. Сохраним бюджет на другие цели.

На Театральной площади пройдет традиционная ярмарка, в городе будут места активного отдыха, приемная Деда Мороза. На Красной площади расположится прогулочная зона «Красный лес» — композиция из елей, плавно переходящая в елочный базар.

В других городах и районах области празднование будет организовано аналогичным образом.