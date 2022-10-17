Курск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Курск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Курск
+11°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество17 октября 2022 13:27

В Курской области отменили праздничные гулянья на Новый год

НА Красной площади развернется елочный базар
Светлана ВОЛКОВА
Светлана ВОЛКОВА
На Театральной площади будет работать приемная Деда Мороза

На Театральной площади будет работать приемная Деда Мороза

Фото: Светлана ВОЛКОВА

- С коллегами приняли решение отказаться от массовых мероприятий, фейерверков и праздничных новогодних гуляний. Не время для этого, - сообщил в соцсетях губернатор Курской области Роман Старовойт. - Тем не менее, полностью лишать курян, и в первую очередь детей, праздника не будем. В Курске игровые программы и сказочные представления пройдут в разных округах и учреждениях культуры и образования. Город украсим инсталляциями и декорациями закупленными ранее. Сохраним бюджет на другие цели.

На Театральной площади пройдет традиционная ярмарка, в городе будут места активного отдыха, приемная Деда Мороза. На Красной площади расположится прогулочная зона «Красный лес» — композиция из елей, плавно переходящая в елочный базар.

В других городах и районах области празднование будет организовано аналогичным образом.