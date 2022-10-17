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Деловой Курск17 октября 2022 12:07

Курский аэропорт получит более двух миллиардов рублей

Средства пойдут на компенсацию операционных расходов
Светлана ВОЛКОВА
Светлана ВОЛКОВА
Пока неизвестно, когда возобновятся полеты из Курска

Пока неизвестно, когда возобновятся полеты из Курска

Фото: Светлана ВОЛКОВА

Аэропорты на юге и в центре России получат еще более 2 млрд рублей на компенсацию операционных расходов

Поддержку получит ряд аэропортов, в том числе Курский.

- Решение позволит сохранить высококвалифицированные трудовые коллективы, возобновить обслуживание полетов, как только это станет возможно, - сообщили в администрации региона.

Напомним, курский аэропорт закрыт уже на протяжении нескольких месяцев. Режим ограничения полетов в настоящий момент продлен до 22 октября.