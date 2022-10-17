Курский аэропорт получит более двух миллиардов рублей

Пока неизвестно, когда возобновятся полеты из Курска Фото: Светлана ВОЛКОВА

Аэропорты на юге и в центре России получат еще более 2 млрд рублей на компенсацию операционных расходов

Поддержку получит ряд аэропортов, в том числе Курский.

- Решение позволит сохранить высококвалифицированные трудовые коллективы, возобновить обслуживание полетов, как только это станет возможно, - сообщили в администрации региона.

Напомним, курский аэропорт закрыт уже на протяжении нескольких месяцев. Режим ограничения полетов в настоящий момент продлен до 22 октября.