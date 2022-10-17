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Спорт17 октября 2022 11:55

На юниорском первенстве ЦФО по дзюдо курянин Артем Епишев стал победителем

Артем провел на татами пять встреч
Светлана ВОЛКОВА
Светлана ВОЛКОВА
Куряне снова показали отличные результаты в спорте

Куряне снова показали отличные результаты в спорте

Фото: Светлана ВОЛКОВА

В Брянске на юниорском первенстве Центрального федерального округа по дзюдо Артем Епишев стал победителем в весовой категории до 73 килограмм.

Всего в этом весе боролись 35 человек. Артем провел на татами пять встреч и одержал победу над представителями Смоленской, Московской, Рязанской и Тульской областей. Отметим, парень тренируется в курской спортивной школе "Медведь". Его тренеры: заслуженный тренер России Юрий Федоров, Юрий Шульгин, Александр Разиньков.

Ранее КП сообщала, что в Сочи на международных соревнованиях «Летние Игры Паралимпийцев «Мы вместе. Спорт» принимают участие спортсмены из 78 регионов России и десяти зарубежных стран: Армении, Белоруссии, Германии, Грузии, Казахстана, Мали, Таджикистана, Узбекистана, Сербии, Эритреи. На играх будет разыграно 362 комплекта наград.

Две медали завоевали курские спортсменки. Анастасия Кулаковская стала лучшей в прыжках в длину, а Юлия Бернацкая заняла второе место в беге на 400 метров.