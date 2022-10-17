За выходные в Курской области выявили 35 пьяных водителей

В регионе прошли профилактические мероприятия по сплошной проверке водителей на трезвость Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

Курская Госавтоинспекция продолжает работу по пресечению управления транспортными средствами курян в состоянии опьянения. Так, в эти выходные в регионе прошли профилактические мероприятия по сплошной проверке водителей на трезвость. Такие мероприятия сотрудники Госавтоинспекции проводят регулярно.

В результате с 14 по 16 октября за нахождение в состоянии опьянения отстранены от управления транспортным средством 27 водителей, три человека отказались от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения, еще пять водителей задержаны за повторное управление ТС, будучи пьяными.

Госавтоинспекция Курской области просит курян не оставаться равнодушными, если стали свидетелями того, что человек, управляющий транспортным средством, имеет признаки опьянения, своевременно сообщить в полицию по телефонам: 02, с мобильного телефона - 102, дежурная часть ГИБДД УМВД России по Курской области 36-70-01, 36-70-02.