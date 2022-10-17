В Курской области мужчина хотел вернуть десять тысяч рублей, но потерял в 40 раз больше

Мужчина хотел заработать на инвестициях
Фото: Архив "КП"
В региональном УМВД рассказывают, 59-летний житель Железногорска увидел в интернете рекламу инвестиционного сайта и решил попробовать себя в роли трейдера. Он указал в анкете свои данные, номер для связи и через несколько дней ему стала звонить девушка с предложениями начать инвестиционные вложения.
В итоге мужчина зарегистрировался на инвестиционном сайте и оплатил первоначальную минимальную сумму в десять тысяч рублей. Далее установил специальное приложение, в котором, благодаря консультациям профессионального трейдера, планировал проводить несложные операции и получать высокий доход. Однако через несколько дней он захотел закончить заниматься этим делом и потребовал вернуть его вложения.
- Мужчину убедили, что для закрытия брокерского счета необходимо осуществить хотя бы две транзакции. Тогда, чтобы вернуть десять тысяч рублей, он внес на счет несколькими переводами 413 тысяч. На очередное требование о возврате суммы, ему предложили оформить кредит, для оплаты вывода денег с брокерского счета. Тогда мужчина понял, что все это время он общался с мошенниками, - говорят в УМВД.
В настоящее время проводят проверку этого происшествия.