В Курской области мужчина хотел вернуть десять тысяч рублей, но потерял в 40 раз больше

Мужчина хотел заработать на инвестициях Фото: Архив "КП"

В региональном УМВД рассказывают, 59-летний житель Железногорска увидел в интернете рекламу инвестиционного сайта и решил попробовать себя в роли трейдера. Он указал в анкете свои данные, номер для связи и через несколько дней ему стала звонить девушка с предложениями начать инвестиционные вложения.

В итоге мужчина зарегистрировался на инвестиционном сайте и оплатил первоначальную минимальную сумму в десять тысяч рублей. Далее установил специальное приложение, в котором, благодаря консультациям профессионального трейдера, планировал проводить несложные операции и получать высокий доход. Однако через несколько дней он захотел закончить заниматься этим делом и потребовал вернуть его вложения.

- Мужчину убедили, что для закрытия брокерского счета необходимо осуществить хотя бы две транзакции. Тогда, чтобы вернуть десять тысяч рублей, он внес на счет несколькими переводами 413 тысяч. На очередное требование о возврате суммы, ему предложили оформить кредит, для оплаты вывода денег с брокерского счета. Тогда мужчина понял, что все это время он общался с мошенниками, - говорят в УМВД.

В настоящее время проводят проверку этого происшествия.