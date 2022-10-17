В сгоревшем доме под Курском нашли тело 50-летнего мужчины

Причину пожара выясняют Фото: ГУ МЧС России по Курской области.

Сообщение о пожаре поступило в оперативную дежурную смену ЦУКС ГУ МЧС России по Курской области 16 октября в 23:03. В деревне Аносовка Щигровского района горел дом.

На место происшествия выезжали пожарные, сотрудники полиции, медики скорой помощи и работники электрических сетей.

По прибытии огнеборцы незамедлительно начали тушить пожар. Загорание было локализовано в 23:20, справиться с огнем удалось в 23:25. Пожар тушили 14 человек и шесть единиц техники.

В региональном МЧС рассказывают, в результате пожара сгорел деревянный дом, обложенный кирпичом, площадью 80 квадратных метров.

На пепелище было обнаружено тело 50-летнего мужчины. Ущерб и причину пожара выясняют.

Главное управление напоминает: если вы стали участником или свидетелем трагедии, несчастного случая или оказались в непростой ситуации, звоните на Единый номер вызова экстренных служб «112».