Под Курском легковушка насмерть сбила 68-летнюю женщину

Женщина скончалась до приезда медиков Фото: Архив "КП"

ДТП случилось 14 октября примерно в 09:50. В региональном УГИБДД рассказывают, на 4 километре автодороги «Крым – Иванино» 64-летняя женщина-водитель, управляя автомобилем «Датсун Ондо», сбила 68-летнюю женщину-пешехода.

В результате ДТП женщина-пешеход от полученных травм скончалась на месте ДТП до приезда скорой помощи. Полиция выясняет обстоятельства происшествия.

Всего с 14 по 16 октября в Курской области зарегистрировано десять ДТП с пострадавшими. Так, еще одна авария произошла 15 октября примерно в 23:58 на 544 километре автодороги «М2 Крым Москва-Белгород». 21-летний водитель, управляя автомобилем «ВАЗ-21074», по предварительным данным, сбил 45-летнего пешехода.

В результате ДТП пешеход получил ранения и был доставлен в больницу.