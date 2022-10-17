17 октября в Курске ремонтируют дороги на шести улицах

Возможны затруднения в движении транспорта Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

В Курске продолжается ремонт по национальному проекту «Безопасные качественные дороги». Сегодня, 17 октября, дорожные работы запланированы на шести улицах.

Так, на Менделеева выполнят обратную засыпку грунта, а на Перекальского - фрезерование старого асфальтобетонного покрытия. На улице Нижней Луговой будут ремонтировать тротуары, на Трудной, Аллейной и Менделеева установят дорожные знаки.

В региональном комитете транспорта и дорог предупреждают, что график работ может измениться в зависимости от погоды и дорожной обстановки. Возможны затруднения в движении машин на указанных участках.

Автомобилистов просят не оставлять машины на проезжей части, чтобы не мешать работе дорожной техники.