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Общество17 октября 2022 8:11

17 октября в Курске ремонтируют дороги на шести улицах

Автомобилистов просят не оставлять машины на проезжей части
Кристина ГОРБАТЕНКО
Возможны затруднения в движении транспорта

Возможны затруднения в движении транспорта

Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

В Курске продолжается ремонт по национальному проекту «Безопасные качественные дороги». Сегодня, 17 октября, дорожные работы запланированы на шести улицах.

Так, на Менделеева выполнят обратную засыпку грунта, а на Перекальского - фрезерование старого асфальтобетонного покрытия. На улице Нижней Луговой будут ремонтировать тротуары, на Трудной, Аллейной и Менделеева установят дорожные знаки.

В региональном комитете транспорта и дорог предупреждают, что график работ может измениться в зависимости от погоды и дорожной обстановки. Возможны затруднения в движении машин на указанных участках.

Автомобилистов просят не оставлять машины на проезжей части, чтобы не мешать работе дорожной техники.