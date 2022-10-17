В Курской области число новых случаев ковид идет на убыль

В регионе продолжается вакцинация против ковид Фото: Светлана ВОЛКОВА

По данным оперштаба на 17 октября с начала пандемии в Курской области всего зарегистрировано 147 231 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом. В том числе 75 - за минувшие сутки. В стационарах с COVID-19 и пневмониями находится 148 человек, на ИВЛ – шесть (инвазивная).

По оперативным данным с начала пандемии в регионе от ковид скончались 2517 человек. За минувшие сутки новые подтвержденные случаи смерти от COVID-19 не зарегистрированы.