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Здоровье17 октября 2022 7:11

В Курской области число новых случаев ковид идет на убыль

За минувшие сутки зарегистрировано 75 первичных больных
Светлана ВОЛКОВА
Светлана ВОЛКОВА
В регионе продолжается вакцинация против ковид

В регионе продолжается вакцинация против ковид

Фото: Светлана ВОЛКОВА

По данным оперштаба на 17 октября с начала пандемии в Курской области всего зарегистрировано 147 231 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом. В том числе 75 - за минувшие сутки. В стационарах с COVID-19 и пневмониями находится 148 человек, на ИВЛ – шесть (инвазивная).

По оперативным данным с начала пандемии в регионе от ковид скончались 2517 человек. За минувшие сутки новые подтвержденные случаи смерти от COVID-19 не зарегистрированы.