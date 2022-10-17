Мобилизованных курян отправили в учебный центр в Воронеж

Рюкзаки от обладминистрации передал Михаил Горбунов Фото: Светлана ВОЛКОВА

В Курске продолжается частичная мобилизация. На минувшей неделе в учебный центр в Воронеж из Центрального и Сеймского военкомата областного центра убыли мобилизованные куряне и добровольцы.

- Все они проходили военную службу, многие имеют боевой опыт, но перед выполнением боевых задач пройдут подготовку, - сообщили в администрации региона.

Председатель комитета региональной безопасности Михаил Горбунов передал курянам рюкзаки с необходимыми вещами. Ефрейтору Александру Ведову, который проходил службу по контракту и участвовал в боевых действиях в зоне СВО, вручили медаль «За отвагу». Боец поделился с товарищами боевым опытом и дал несколько советов.

Ранее КП сообщала, что в ходе спецоперации на Украине погиб еще один курянин. Об этом рассказали в мэрии Курска 16 октября.

Ефрейтор Ярослав Юльевич Ниязов погиб при выполнении боевых задач на территории Донецкой и Луганской народных республик.

Ярославу был всего 21 год.

Также в ходе проведения специальной военной операции погиб курянин - подполковник Дмитрий Проскурин.

Дмитрий Станиславович – уроженец Тимского района, выпускник Военной Академии материально-технического обеспечения имени генерала армии А.В. Хрулева.

Дмитрий Проскурин погиб в бою. В ноябре ему бы исполнилось 36 лет.