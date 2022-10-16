В Курске из пешеходного перехода украли больше тонны керамогранита

Ремонт подземных переходов затягивается Фото: Светлана ВОЛКОВА

В одном из переходов в Сеймском округе Курска неизвестные украли керамогранит, уже уложенный на стены, весом больше тонны.

Переход сейчас ремонтируют. В ситуации разбираются правоохранительные органы.

Краже прокомментировал губернатор региона во время рейда по ремонтируемым подземным пешеходным переходам в Сеймском округе:

- Это просто возмутительно!

Он также отметил, что объекты сложные, уже в процессе подрядчики столкнулись с несоответствием документации и скрытыми дефектами. Есть задержки и с поставками материалов. Из-за этого не удается в точности уложиться в намеченный план работ. В планах - завершить ремонт до конца ноября.