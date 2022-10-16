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Происшествия16 октября 2022 10:17

Под Курском на пепелище нашли труп мужчины

Трагедия произошла в Фатежском районе
Ольга ДАНИЛОВА
Личность погибшего устанавливают

Личность погибшего устанавливают

Фото: Светлана ВОЛКОВА

В 20:10 15 октября в оперативную дежурную смену ГУ МЧС России по Курской области сообщили о пожаре в бесхозном строении в деревне Макаровка Фатежского района.

На место происшествия выезжали пожарные ПЧ №45 Фатежского района, ОП Верхний Любаж, сотрудники полиции, скорой помощи.

Пожар удалось потушить в 20:22.

В бесхозном строении сгорела кровля по всей площади. Во время проливки конструкции пожарные нашли тело мужчины, личность устанавливается, сообщили в МЧС региона.

Пожар тушили 13 человек и четыре единицы техники.

Причина пожара устанавливаются.

Главное управление МЧС России по Курской области напоминает: если вы стали участником или свидетелем трагедии, несчастного случая или оказались в непростой ситуации, звоните на Единый номер вызова экстренных служб «112» (звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных телефонов). Единый «телефон доверия» Главного управления МЧС России по Курской области 8-4712-51-00-22.