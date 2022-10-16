Курск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Курск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Курск
+7°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Спорт16 октября 2022 7:30

Курский «ЮГЗУ-Атом» выиграл первый домашний матч чемпионата России по волейболу

Наши девушки занимают пятое промежуточное место
Алексей СЕРГУНИН
16 октября наши девушки проведут на своем паркете повторный матч с «Локомтивом-2». Начало в 17:00. Фото со страницы "ЮЗГУ-Атом" в VK.

16 октября наши девушки проведут на своем паркете повторный матч с «Локомтивом-2». Начало в 17:00. Фото со страницы "ЮЗГУ-Атом" в VK.

Накануне, 15 октября, в спорткомплексе ЮЗГУ стартовал второй тур предварительного этапа чемпионата России по волейболу среди женских команд высшей лиги «А». Местный «ЮЗГУ-Атом» провел первый домашний матч сезона – против дубля калининградского «Локомотива». Представительницы самого западного региона страны не смогли дать бой курянкам, набрав 16, 18 и 17 очков поочередно. Итог – 3:0 в пользу «атомных».

После вчерашнего игрового лидирует «Тюмень» (18 очков). В ТОП-3 также входят омская «Омь» (15) и владимирский «Муром» (14). «ЮЗГУ-Атом» занимает пятое промежуточное место (10 очков). При этом наши девушки провели на две игры меньше. Сегодня, 16 октября, наши девушки проведут на своем паркете повторный матч с «Локомтивом-2». Начало в 17:00. Вход для болельщиков свободный.