Курский «Авангард» в шестом матче кряду не смог победить

"Авангард" уже на шесть очков отстает от брянского "Динамо". Фото со страницы ФК "Авангард" в VK.

Вчера, 15 октября, в поединке 16-го тура второй лиги в группе 3 курский «Авангард» встречался дома со столичной «Родиной-2». После болезненного поражения от прямого конкурента за неофициальное звание зимнего чемпиона в Брянске наши парни горели желанием прервать серию неудач, но, увы, вновь оступились. На 17-й минуте хозяева повели в счете – пенальти реализовал Барбашов. Но на 64-й минуте столичный клуб выправил ситуацию – отличился Морозов. Итог – 1:1 в пользу брянского «Динамо». Таким образом, безвыигрышная серия «Авангарда» (с учетом Кубка) достигла шести матчей (=3-3).

После вчерашнего игрового дня лидерство в подгруппе 1 упрочило «Динамо» (36 очков). Далее располагаются «Авангард» и московский «Сахалинец» (по 30). Теперь 19 октября подопечные Дениса Гершуна сыграют в Домодедово с местным «Пересветом» (11-е место, 11 очков).

Что касается бомбардирской гонки, то наш Михаил Земсков продолжает удерживать единоличное лидерство – у него десять точных ударов. В ТОП-3 также входят Илья Рубцов из «Сахалинца» и Роман Изотов из «Арсенала-2» (по восемь).