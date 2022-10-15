Курянин самостоятельно потушил пожар в квартире

Во время пожара никто не пострадал Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

Сообщение о пожаре поступило в оперативную дежурную смену ЦУКС ГУ МЧС России по Курской области 15 октября в 15:15. На улице Семеновской в Курске было задымление в квартире.

На место происшествия выезжали пожарные, сотрудники полиции, медики скорой помощи, работники электрических сетей и газовой службы.

В региональном ГУ МЧС сообщают, до прибытия пожарных хозяин квартиры самостоятельно потушил возгорание при помощи подручных средств. В результате пожара повреждена дверь квартиры.

При возгорании никто не пострадал, ущерб и причину произошедшего выясняют.

Главное управление МЧС России по Курской области напоминает: если вы стали участником или свидетелем трагедии, несчастного случая или оказались в непростой ситуации, звоните на Единый номер вызова экстренных служб «112».