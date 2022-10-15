Курский школьник стал победителем Всероссийского конкурса «Ученик года-2022»

Финальный этап конкурса проходил в Ульяновске с 10 по 15 октября Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

С 10 по 15 октября в Ульяновске проходил финальный этап Всероссийского конкурса «Ученик года – 2022». Это совместный проект Российского союза молодежи, правительства Ульяновской области и УлГПУ имени И.Н. Ульянова. Он входит во Всероссийский перечень олимпиад и других интеллектуальных и творческих конкурсов и мероприятий.

Среди финалистов был и наш земляк – десятиклассник курской школы № 57 Владимир Терехов. Всего в финал вышли 150 школьников 9-11-х классов из 42 регионов России.

- Владимир достойно прошел все этапы в номинации «Патриот года» и стал абсолютным победителем Всероссийского конкурса «Ученик года-2022». Школьник завоевал Гран-при, - рассказывают в областной администрации.