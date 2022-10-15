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Происшествия15 октября 2022 7:12

Ночью в Курске горела зерносушилка с семечками

Пожар произошел на Магистральном проезде
Кристина ГОРБАТЕНКО
Во время пожара никто не пострадал

Во время пожара никто не пострадал

Фото: ГУ МЧС России по Курской области.

Сообщение о пожаре поступило в оперативную дежурную смену ЦУКС ГУ МЧС России по Курской области 15 октября в 00:00. На Магистральном проезде горело сушильное помещение.

На место происшествия выезжали пожарные, сотрудники полиции, работники скорой помощи, газовая служба и электрические сети.

По прибытии в 00:06 огнеборцы незамедлительно стали тушить возгорание. Пожар был локализован в 00:21, справиться с огнем удалось в 00:22. Возгорание тушили 24 человека и восемь единиц техники.

- В результате пожара огнем повреждены семечки подсолнечника на площади 20 квадратных метров. Пострадавших нет, - сообщили в региональном ГУ МЧС.

Главное управление напоминает: если вы стали участником или свидетелем трагедии, несчастного случая или оказались в непростой ситуации, звоните на Единый номер вызова экстренных служб «112».