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Здоровье15 октября 2022 6:47

От ковид умер 84-летний курянин

Выявлено 93 новых случаев заболевания
Кристина ГОРБАТЕНКО
Статистика новых заражений идет на спад

Статистика новых заражений идет на спад

Фото: Архив "КП"

В Курской области статистика новых заражений коронавирусом идет на спад. Так, по данным оперштаба на 15 октября, в регионе ковид заболели еще 93 человека. Всего с начала пандемии в области зарегистрировано 147 075 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом.

В стационарах с COVID-19 и пневмониями находятся 150 человек, на ИВЛ – 8 (7 – инвазивная, 1 – неинвазивная).

По оперативным данным, на сегодняшний день скончались 2517 человек, в том числе за минувшие сутки – 84-летний мужчина. Причина смерти – тяжелая вирусная пневмония, вызванная COVID-19.