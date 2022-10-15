Курянка Анастасия Кулаковская стала победителем Летних Игр Паралимпийцев

Анастасия Кулаковская. Фото со страницы спортсменки в VK.

В Сочи проходят международные соревнования «Летние Игры Паралимпийцев «Мы вместе. Спорт». В них принимают участие спортсмены из 78 регионов России и 10 зарубежных стран: Армении, Белоруссии, Германии, Грузии, Казахстана, Мали, Таджикистана, Узбекистана, Сербии, Эритреи. На играх будет разыграно 362 комплекта наград.

Две медали завоевали курские спортсменки. Анастасия Кулаковская стала лучшей в прыжках в длину, а Юлия Бернацкая заняла второе место в беге на 400 метров.

Как сообщалось ранее, игры юношеской футбольной лиги в Курске будут проходить на стадионе "Олимп".

Тем временем, курские «Русичи» проиграли чемпиону баскетбольной Суперлиги.