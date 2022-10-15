Курские спортсмены завоевали 13 медалей на первенстве ЦФО по всестилевому каратэ

Курские спортсмены восемь раз поднимались на пьедестал почета. Фото из телеграм-канала Спорт 46.

В Суздале прошло первенство Центрального федерального округа по всестилевому каратэ. Куряне завоевали 13 медалей, в том числе восемь золотых. Лучший результат (два первых места) показала Дарья Аникушина. Среди девушек 12-13 лет она стала лучшей в весе до 55 кг и в абсолютной весовой категории.

По одному золоту выиграли шесть спортсменов – Александр Векшин (12-13 лет, до 42 кг), Кирилл Величкин (14-15 лет, до 67 кг), Тунар Набиев (14-15 лет, до 60 кг), Кристина Руцкая (14-15 лет, до 55 кг), Егор Егоров (16-17 лет, абсолютная весовая категория) и Яна Марченко (16-17 лет, до 60 кг). Поздравляем спортсменов и тренера Виталия Горохова.