Курск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Курск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Курск
+5°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Спорт14 октября 2022 21:23

Курские спортсмены завоевали 13 медалей на первенстве ЦФО по всестилевому каратэ

Два золота выиграла Дарья Аникушина
Алексей СЕРГУНИН
Курские спортсмены восемь раз поднимались на пьедестал почета. Фото из телеграм-канала Спорт 46.

Курские спортсмены восемь раз поднимались на пьедестал почета. Фото из телеграм-канала Спорт 46.

В Суздале прошло первенство Центрального федерального округа по всестилевому каратэ. Куряне завоевали 13 медалей, в том числе восемь золотых. Лучший результат (два первых места) показала Дарья Аникушина. Среди девушек 12-13 лет она стала лучшей в весе до 55 кг и в абсолютной весовой категории.

По одному золоту выиграли шесть спортсменов – Александр Векшин (12-13 лет, до 42 кг), Кирилл Величкин (14-15 лет, до 67 кг), Тунар Набиев (14-15 лет, до 60 кг), Кристина Руцкая (14-15 лет, до 55 кг), Егор Егоров (16-17 лет, абсолютная весовая категория) и Яна Марченко (16-17 лет, до 60 кг). Поздравляем спортсменов и тренера Виталия Горохова.