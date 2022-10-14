В Горшеченском районе Курской области открылась модельная библиотека

На модернизацию библиотеки потратили более пяти миллионов рублей Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

Теперь в Горшеченском районе Курской области есть детская модельная библиотека нового поколения. Она находится в Доме творчества и обслуживает 742 человека, 714 из них – дети в возрасте до 14 лет.

Как рассказывают в областной администрации, всего на модернизацию библиотеки потратили более пяти миллионов рублей: провели капитальный ремонт, закупили новую библиотечную мебель, книжный фонд пополнился более чем на тысячу экземпляров.

Также здесь появились интерактивные книги, глобус, телескоп, планетарий, интерактивная песочница, интерактивный стол «Соник», система виртуальной реальности. Для маломобильных граждан установили гусеничный лестничный подъемник.

Ремонт выполняли в рамках реализации национального проекта «Культура».