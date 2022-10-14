В Курске в три раза увеличилось количество обращений по вопросу установления отцовства

За три недели управлением ЗАГС администрации Центрального округа было зарегистрировано 183 брака Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

С 21 сентября по 12 октября управлением ЗАГС администрации Центрального округа Курска было зарегистрировано 183 брака. В 57 парах супруг попал под частичную мобилизацию, а 28 - есть общие несовершеннолетние дети, либо ожидается рождение общего ребенка.

- Со дня вступления в силу Указа Президента Российской Федерации об объявлении частичной мобилизации число граждан, желающих заключить брак, значительно возросло, - отмечает начальник управления ЗАГС Галина Эймонтене. – Более чем в три раза за последние недели увеличилось и количество обращений по вопросу установления отцовства.

Напомним, государственная регистрация актов гражданского состояния в связи с особыми обстоятельствами осуществляется управлением ЗАГС ежедневно со вторника по субботу, а при необходимости, и в выходные дни.