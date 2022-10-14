В Курске обновят трамвайные пути

Реконструкция коснется четырех типов трамвайного полотна Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

Скоро в Курске предстоит обновить четыре типа трамвайных путей. Как рассказывают в областной администрации, модернизация коснется трамвайного полотна, совмещенного с проезжей частью и отделенного от нее, а также трамвайного полотна на мосту и перекрестках.

Специалисты планируют внедрить несколько новшеств, одно из них - долговечность верхнего покрытия. Такое нововведение позволит осуществлять своевременный отвод воды. Также работают над сохранением нормативной ширины колеи на весь период эксплуатации.

- При установке путей не потребуется дополнительное устройство температурных компенсаторов. Кроме того, появится возможность передвижения по трамвайным путям спецтехники, - говорят в обладминистрации.