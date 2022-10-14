Под Курском нашли мину

Мину обнаружили в Курчатовском районе Фото: ГУ МЧС России по Курской области.

Сообщение о том, что вблизи деревни Дружная, Курчатовского района нашли ВОП времен Великой Отечественной войны поступило в ОДС ЦУКС ГУ МЧС России по Курской области 14 октября. На место обнаружения выезжали группа спецработ Аварийно-спасательной службы Курской области и сотрудники полиции.

В региональном ГУ МЧС сообщают, что была обнаружена минометная мина 50 миллиметров. Она была изъята и вывезена на полигон «Постоялые дворы» для уничтожения.

Главное управление МЧС России по Курской области напоминает всем жителям и гостям региона о том, что в случае обнаружения подозрительного предмета незамедлительно обращайтесь в «Службу спасения – 112». Звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных телефонов.