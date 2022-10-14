В Курске в ДТП ранены два человека

Авария произошла утром 13 октября Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

Как рассказывают в региональном УГИБДД, 13 октября примерно в 08:05 в районе дома № 2 «А», переулка 1-й Автодромный, автомобиль «Рено Логан», под управлением 43-летнего водителя, столкнулся с автомобилем «Вортекс Эстина», за рулем которого был 47-летний водитель.

В результате ДТП оба водителя получили ранения и были доставлены в больницу. Полиция выясняет обстоятельства аварии.

Всего 13 октября в Курской области зарегистрировано три ДТП с пострадавшими. Так, еще одна авария произошла в Железногорске на улице Димитрова. По предварительным данным, примерно в 11:15 автомобиль «ВАЗ-21102», под управлением 31-летнего водителя, столкнулся с автомобилем «ВАЗ-21112», за рулем которого был 24-летний водитель.

В результате ДТП 22-летняя девушка-пассажир автомобиля «ВАЗ-21112» получила ранения.