В сквере имени Кати Зеленко в Курске посадят молодые деревья

Благоустройство областного центра продолжатеся Фото: Светлана ВОЛКОВА

В сквере имени Екатерины Зеленко в Курске начали высадку деревьев взамен снесенных аварийных и больных, сообщает администрация областного центра.

- Сейчас специалисты высаживают спирею японскую, дерн белый, барбарис тунберга, сливу краснолистную, ели голубые и другие виды. Все саженцы – из питомников Курска и Белгорода. Всего на территории планируют высадить более 30 крупномерных деревьев и 300 кустарников, - сообщили в мэрии.

Работы по озеленению завершают благоустройство общественного пространства около библиотеки имени Николая Асеева. Проект разработал Центром компетенций развития городской среды Курской области. В ходе благоустройства здесь поменяли плитку, расширили пешеходные дорожки, установили лавочки и урны. Между зданиями Курской епархии и библиотекой имени Николая Асеева стоит памятник «Сынам полков».