Игры Юношеской футбольной лиги в Курске будут проходить на стадионе "Олимп"

Продолжается ремонт стадиона «Олимп», расположенного в парке КЗТЗ. Он находится в ведении спортивной школы олимпийского резерва «Урожай» им. Н.Я. Яковлева. Искусственное покрытие поля пришло в негодность и требовало замены.

Российский футбольный союз бесплатно передал Курской области новое покрытие для стадиона. Монтаж уже начался. Кроме того, на спортивном объекте планируется установить новое освещение, табло, трибуны с навесом на 500 человек, подключить систему видеонаблюдения, отремонтировать ограждения, обустроить ливневую канализацию.

На эти цели из регионального бюджета было выделено 25 млн рублей. Работы планируется завершить до конца года. На обновлённом стадионе будут проходить не только тренировки по футболу, но и официальные игры Юношеской футбольной лиги, сообщили в обладминистрации.