В Курске на пожаре спасли 49-летнего мужчину

ЧП случилось поздно вечером Фото: Светлана ВОЛКОВА

В 22:11 13 октября в оперативную дежурную смену ГУ МЧС России по Курской области поступило сообщение о задымлении в квартире на улице 2-я Рабочая в Курске.

На место происшествия выезжали пожарные ПСЧ № 5, ПСЧ № 2 Курска, сотрудники полиции, медики скорой помощи, работники электрических сетей и газовой службы.

Пожар удалось потушить в 22:17.

Огонь повредил матрац. Пожарные спасли 49-летнего мужчину, которого затем доставили в ЛПУ.

Огонь тушили 17 человек и семь единиц техники, рассказали в МЧС региона.

Ущерб и причина пожара устанавливаются.

Главное управление МЧС России по Курской области напоминает: если вы стали участником или свидетелем трагедии, несчастного случая или оказались в непростой ситуации, звоните на Единый номер вызова экстренных служб «112» (звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных телефонов). Единый «телефон доверия» Главного управления МЧС России по Курской области 8-4712-51-00-22.