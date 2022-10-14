В обстрелянных ВСУ курских поселках восстановили электроснабжение

Обстрелы приграничья в Курской области продолжаются Фото: Светлана ВОЛКОВА

По резервной схеме восстановлено электроснабжение в жилых домах в поселке Тёткино и селе Попово-Лежачи Курской области.

Об этом 14 октября сообщили в администрации региона.

Ранее КП рассказывала, что не менее 15 прилетов зафиксировано в результате очередного обстрела со стороны Украины поселка Теткино и примыкающего к нему села Попово-Лежачи 13 октября.

- Серьезно повреждена подстанция в Попово-Лежачах, один из трансформаторов загорелся в результате попадания снаряда. Оба населенных пункта полностью обесточены. Дал все необходимые поручения для восстановления энергоснабжения. Ремонтные бригады уже прибыли на место для ликвидации последствий обстрела, - сообщил глава Курской области Роман Старовойт.

В результате обстрелов никто не пострадал.